Масштабное "Дробление бизнеса" на 13 ФЛП: известную сеть обувных магазинов разоблачило БЭБ

Во Львовской области владелец сети магазинов обуви и кожаных изделий применил схему "Дробление бизнеса", привлекая к ней 13 ФЛП. В результате государству не было уплачено почти 10,6 миллиона гривен НДС.

Как работала схема "дробление бизнеса"

По данным следствия, владелец сети разработал схему, которая должна была позволить избежать обязательной регистрации в качестве плательщика НДС и уклоняться от уплаты налога, сообщили в БЭБ.

Через ФЛП оформляли поступление средств от продажи обуви и кожаных изделий конечным потребителям. При этом:

ФЛП не осуществляли самостоятельной хозяйственной деятельности;

налоговую отчетность подавали по указанию владельца сети;

продажи осуществлялись через привлеченных предпринимателей;

такая схема, по данным следствия, позволяла избегать обязательной регистрации в качестве плательщика НДС.

Сколько налогов не уплатили

Следствие установило, что в течение 2025 года владелец сети умышленно уклонился от уплаты почти 10,6 миллионов гривен НДС. Речь идет о доходе свыше 52,8 миллионов.

То есть использование схемы "Дробление бизнеса" позволило осуществлять значительный объем продаж через отдельных ФЛП вместо того, чтобы облагать деятельность налогом в предусмотренном законодательством порядке.

Действия фигуранта квалифицировали по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в больших размерах. До привлечения к уголовной ответственности фигурант полностью возместил причиненный государству ущерб.

Каковы признаки "дробления бизнеса"

В 2026 году тема так называемого "дробления бизнеса" оказалась среди главных приоритетов налоговой службы, Бюро экономической безопасности и банковского сектора.

Сам факт наличия нескольких ФЛП не является нарушением закона. Проблемы возникают тогда, когда контролирующие органы пытаются доказать другие возможные нарушения – уклонение от уплаты налогов, скрытые трудовые отношения, неуплату НДС или искусственное использование упрощенной системы налогообложения.

На практике инспекторы складывают своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:

один IP-адрес для подачи отчетности;

один бухгалтер на несколько ФЛП;

общий сайт;

общий бренд;

один склад;

общие сотрудники;

одни и те же поставщики;

совместная реклама;

использование одного помещения;

поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.

Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий.