От отца к сыну: чем была известна семья Аркасов
- Семья Аркасов была известна своим богатством, меценатством и влиянием в Российской империи, владея имениями, драгоценностями и коллекциями книг.
- Николай Аркас младший был ключевой фигурой украинского культурного возрождения, а его отцом был известным мореплавателем в Российской империи.
Семья Аркасов была известна не только влиянием в Российской империи, но и богатством и меценатством. Они владели имениями, драгоценностями и различными коллекциями, например книгами. Кроме того, Николай Аркас младший свое наследство использовал для развития культуры, образования и украинской идентичности.
В какой области прославился Николай Аркас старший?
Николай Аркас родился в семье грека-беженца Андрея Эммануиловича Аркаса, который поселился в Николаеве. Интересно, что мать Аркаса старшего была дочерью известно греческого чиновника Алимине Гаскаро, узнал 24 Канал.
Отец Николая был профессиональным моряком, а сын продолжил его дело, начав службу гардемарином на кораблях Черноморского флота.
В конечном итоге, Аркас старший дослужился до главного командира Черноморского флота. Кроме того, он был введен в состав комитета по строительству пароходов.
- Аркас старший уже во взрослые годы стал соучредителем и директором "Российское общество пароходства и торговли". Тогда это свидетельствовало о причастности адмирала к бизнесу, что приносили доход.
- Стоит добавить, что семья Аркасов не была бедной, ведь владела имениями и другой недвижимостью в Николаеве, например имения Богдановка и Христофоровка.
- Кроме того, в архивах упоминается, что известная семья Аркасов пострадала от кражи в 1913 году, которая была оценена в 50 тысяч рублей. Это свидетельствует о том, что семья хранила по меньшей мере небольшую коллекцию драгоценностей.
- Аркасы также имели частную книжную коллекцию, которая сейчас хранится в Николаевской областной универсальной научной библиотеке.
Полная противоположность отца – Николай Аркас младший
Николай Аркас младший стал одной из ключевых фигур украинского культурного возрождения в конце 19 века. Несмотря на деятельность отца, который был известным моряком, его сын стал писателем, композитором, а также историком.
В то же время любовь к украинской культуре привила малому Николаю его мать – София Богданович. Известно, что Николай Аркас старший не был доволен деятельностью сына, но несмотря на это Николай младший надевал вышитую рубашку и соломенную шляпу, что проявляло тогда украинскую идентичность в одежде.
- В Николаеве в 1907 году Николай Аркас младший основывает местное отделение "Просвиты" и становится ее председателем. Под его руководством "Просвита" в Николаеве становится одной из самых активных в Украине.
- Благодаря немалому состоянию Аркас финансово поддерживает украинскую газету "Рада".
- Также он пожертвовал средства на строительство студенческого общежития во Львове, а благодаря его благотворительной деятельности в селе Христофоровка была построена земская школа, которая учила на украинском языке.
- Едва ли не самым большим достижением Аркаса младшего стала работа над "Историей Украины-Руси", которая была опубликована в 1908 году и вышла тиражом в 7 тысяч экземпляров.
Кто из украинских семей в 19 веке были известными?
Одной из самых известных семей 19 века была семья Ханенко, которая занималась сахарным бизнесом. Именно это дело сделало их одними из самых богатых людей того времени.
Не менее известными была семья Симиренко, что тоже были сахарными магнатами. Они построили первый в Украине паровой сахарный завод. Он стал крупнейшим в Европе.