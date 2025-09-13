В какой области прославился Николай Аркас старший?

Николай Аркас родился в семье грека-беженца Андрея Эммануиловича Аркаса, который поселился в Николаеве. Интересно, что мать Аркаса старшего была дочерью известно греческого чиновника Алимине Гаскаро, узнал 24 Канал.

Отец Николая был профессиональным моряком, а сын продолжил его дело, начав службу гардемарином на кораблях Черноморского флота.

В конечном итоге, Аркас старший дослужился до главного командира Черноморского флота. Кроме того, он был введен в состав комитета по строительству пароходов.

Аркас старший уже во взрослые годы стал соучредителем и директором "Российское общество пароходства и торговли". Тогда это свидетельствовало о причастности адмирала к бизнесу, что приносили доход.

Стоит добавить, что семья Аркасов не была бедной, ведь владела имениями и другой недвижимостью в Николаеве, например имения Богдановка и Христофоровка.

Кроме того, в архивах упоминается, что известная семья Аркасов пострадала от кражи в 1913 году, которая была оценена в 50 тысяч рублей. Это свидетельствует о том, что семья хранила по меньшей мере небольшую коллекцию драгоценностей.

Аркасы также имели частную книжную коллекцию, которая сейчас хранится в Николаевской областной универсальной научной библиотеке.

Полная противоположность отца – Николай Аркас младший

Николай Аркас младший стал одной из ключевых фигур украинского культурного возрождения в конце 19 века. Несмотря на деятельность отца, который был известным моряком, его сын стал писателем, композитором, а также историком.

В то же время любовь к украинской культуре привила малому Николаю его мать – София Богданович. Известно, что Николай Аркас старший не был доволен деятельностью сына, но несмотря на это Николай младший надевал вышитую рубашку и соломенную шляпу, что проявляло тогда украинскую идентичность в одежде.

В Николаеве в 1907 году Николай Аркас младший основывает местное отделение "Просвиты" и становится ее председателем. Под его руководством "Просвита" в Николаеве становится одной из самых активных в Украине.

Благодаря немалому состоянию Аркас финансово поддерживает украинскую газету "Рада".

Также он пожертвовал средства на строительство студенческого общежития во Львове, а благодаря его благотворительной деятельности в селе Христофоровка была построена земская школа, которая учила на украинском языке.

Едва ли не самым большим достижением Аркаса младшего стала работа над "Историей Украины-Руси", которая была опубликована в 1908 году и вышла тиражом в 7 тысяч экземпляров.

