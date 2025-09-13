В якій галузі прославився Микола Аркас старший?

Микола Аркас народився в сім'ї грека-біженця Андрія Еммануїловича Аркаса, який оселився в Миколаєві. Цікаво, що мати Аркаса старшого була дочкою відомо грецького високопосадовця Аліміне Гаскаро, дізнався 24 Канал.

Батько Миколи був професійним моряком, а син продовжив його справу, почавши службу гардемарином на кораблях Чорноморського флоту.

У кінцевому результаті, Аркас старший дослужився до головного командира Чорноморського флоту. Крім того, він був введений до складу комітету з будівництва пароплавів.

Аркас старший вже у дорослі роки став співзасновником та директором "Російське товариство пароплавства і торгівлі". Тоді це свідчило про причетність адмірала до бізнесів, що приносили дохід.

Варто додати, що сім'я Аркасів не була бідною, адже володіла маєтками та іншою нерухомістю в Миколаєві, як-от маєтки Богданівка та Христофорівка.

Крім того, в архівах згадується, що відома сім'я Аркасів постраждала від крадіжки у 1913 році, яка була оцінена в 50 тисяч рублів. Це свідчить про те, що сім'я зберігала щонайменше невелику колекцію коштовностей.

Аркаси також мали приватну книжкову колекцію, яка зараз зберігається в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Повна протилежність батька – Микола Аркас молодший

Микола Аркас молодший став однією із ключових постатей українського культурного відродження наприкінці 19 століття. Попри діяльність батька, який був відомим моряком, його син став письменником, композитором, а також істориком.

Водночас любов до української культури прищепила малому Миколі його мати – Софія Богданович. Відомо, що Микола Аркас старший не був задоволений діяльністю сина, але попри це Микола молодший одягав вишиту сорочку та солом'яний капелюх, що проявляло тоді українську ідентичність в одязі.

У Миколаєві у 1907 році Микола Аркас молодший засновує місцеве відділення "Просвіти" й стає її головою. За його керівництвом "Просвіта" в Миколаєві стає однією із найактивніших в Україні.

Завдяки чималим статкам Аркас фінансово підтримує українську газету "Рада".

Також він пожертвував кошти на будівництво студентського гуртожитку у Львові, а завдяки його благодійній діяльності в селі Христофорівка було збудовано земську школу, яка навчала українською мовою.

Чи не найбільшим здобутком Аркаса молодшого стала праця над "Історією України-Русі", яка була опублікована у 1908 році й вийшла тиражем в 7 тисяч примірників.

Хто з українських сімей у 19 столітті були відомими?