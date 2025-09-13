Від батька до сина: чим була відома сім'я Аркасів
- Родина Аркасів була відома своїм багатством, меценатством та впливом в Російській імперії, володіючи маєтками, коштовностями і колекціями книг.
- Микола Аркас молодший був ключовою постаттю українського культурного відродження, а його батьком був відомим мореплавцем в Російській імперії.
Родина Аркасів була відома не лише впливом в Російській імперії, але й багатством та меценатство. Вони володіли маєтками, коштовностями та різними колекціями, як-от книгами. Крім того, Микола Аркас молодший свій спадок використовував для розвитку культури, освіти й української ідентичності.
В якій галузі прославився Микола Аркас старший?
Микола Аркас народився в сім'ї грека-біженця Андрія Еммануїловича Аркаса, який оселився в Миколаєві. Цікаво, що мати Аркаса старшого була дочкою відомо грецького високопосадовця Аліміне Гаскаро, дізнався 24 Канал.
Читайте також Повернення Еллісона: як співзасновник Oracle знову опинився на вершині
Батько Миколи був професійним моряком, а син продовжив його справу, почавши службу гардемарином на кораблях Чорноморського флоту.
У кінцевому результаті, Аркас старший дослужився до головного командира Чорноморського флоту. Крім того, він був введений до складу комітету з будівництва пароплавів.
- Аркас старший вже у дорослі роки став співзасновником та директором "Російське товариство пароплавства і торгівлі". Тоді це свідчило про причетність адмірала до бізнесів, що приносили дохід.
- Варто додати, що сім'я Аркасів не була бідною, адже володіла маєтками та іншою нерухомістю в Миколаєві, як-от маєтки Богданівка та Христофорівка.
- Крім того, в архівах згадується, що відома сім'я Аркасів постраждала від крадіжки у 1913 році, яка була оцінена в 50 тисяч рублів. Це свідчить про те, що сім'я зберігала щонайменше невелику колекцію коштовностей.
- Аркаси також мали приватну книжкову колекцію, яка зараз зберігається в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці.
Повна протилежність батька – Микола Аркас молодший
Микола Аркас молодший став однією із ключових постатей українського культурного відродження наприкінці 19 століття. Попри діяльність батька, який був відомим моряком, його син став письменником, композитором, а також істориком.
Водночас любов до української культури прищепила малому Миколі його мати – Софія Богданович. Відомо, що Микола Аркас старший не був задоволений діяльністю сина, але попри це Микола молодший одягав вишиту сорочку та солом'яний капелюх, що проявляло тоді українську ідентичність в одязі.
- У Миколаєві у 1907 році Микола Аркас молодший засновує місцеве відділення "Просвіти" й стає її головою. За його керівництвом "Просвіта" в Миколаєві стає однією із найактивніших в Україні.
- Завдяки чималим статкам Аркас фінансово підтримує українську газету "Рада".
- Також він пожертвував кошти на будівництво студентського гуртожитку у Львові, а завдяки його благодійній діяльності в селі Христофорівка було збудовано земську школу, яка навчала українською мовою.
- Чи не найбільшим здобутком Аркаса молодшого стала праця над "Історією України-Русі", яка була опублікована у 1908 році й вийшла тиражем в 7 тисяч примірників.
Хто з українських сімей у 19 столітті були відомими?
Однією із найвідоміших сімей 19 століття була сім'я Ханенків, яка займалася цукровим бізнесом. Саме ця справа зробила їх одними із найбагатших людей того часу.
Не менш відомими була сім'я Симиренків, що теж були цукровими магнатами. Вони побудували перший в Україні паровий цукровий завод. Він став найбільшим у Європі.