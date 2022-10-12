Все еще спонсируют войну в Украине: более тысячи компаний продолжают работать в России

Несмотря на то, что многие мировые компании заявили о выходе с российского рынка, из-за военной агрессии и полномасштабного вторжения на территорию Украины, 1 169 компаний все еще продолжают работать в токсичной стране.

Все еще работают в России

Около 38,4% компаний уже заявили о выходе с рынка, но 40,2% все еще остаются присутствующими в стране, 17,1% выжидают и только 4,3% полностью вышли.

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Данные компаний работающих или работающих на рынке России / Инфографика KSE

Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежит США, Германии и Великобритании. Среди отраслей, в которые входит больше всего компаний, остающихся в России лидируют FMCG, финансы и платежи и ІТ.

Количество компаний, работающих или работающих на рынке России / Инфографика KSE

Почему присутствие в России равно спонсировать войну

Особое внимание в KSE обращают на компании, физически работающие в России: имеют в собственности местное юридическое лицо, а соответственно уплачивают налоги в бюджет страны-агрессора.

Это почти все крупнейшие корпорации мира – около 1,2 тысячи. В 2021 году общая выручка этих компаний в России составила 290 миллиардов долларов США, российский персонал – около 1,3 миллиона человек,

– говорится в еженедельном дайджесте.

По состоянию на конец сентября почти половина этих компаний остаются глубоко вовлеченными в экономику России и игнорируют любые требования выхода. В KSE добавляют, что остаются преимущественно не самые большие по выручке компании (доля по количеству больше, чем по доходам).

Доходы, выручка и количество персонала выходящих и остающихся работать на рынке России / Инфографика KSE