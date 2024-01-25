Визги россиян будут громкими: Болгария хочет конфисковать элитный курорт на берегу Черного моря
Источник:Euractiv
Туристический курорт "Камчия" стал анклавом россиян в Болгарии. Местный парламент хочет радикально реагировать на ситуацию и готовит закон о конфискации.
Курорт россиян будет подлежать конфискации
Болгарские депутаты, принадлежащие к правящему большинству, работают над законом, который позволит конфисковать элитный курорт россиян. Речь идет о комплексе "Камчия", расположенном на берегу Черного моря.
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По факту курорт принадлежит Москве, однако управление им осуществляют лица с болгарским гражданством, на которые не распространяются санкции, введенные Европейским Союзом. Местный депутат Ивайло Мирчев считает, что этот курорт стал анклавом россиян в Болгарии, и учитывая, что Россия развязала войну против Украины и не собирается прекращать свои преступления, дальше так продолжаться не может.
Для того чтобы Болгария могла выполнить свои обязательства по обеспечению выполнения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон,
– заявил депутат.
Интересно, что незадолго до начала полномасштабного вторжения глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "Камчия" может стать очагом российского влияния в Европе. По состоянию на 2019 год 500 тысяч объектов недвижимости в Болгарии принадлежали россиянам.
В настоящее время Болгария является единственной страной ЕС, которая не ввела санкции против гражданина или компании из России. Причина проста – в законодательстве этой страны просто отсутствует механизм их внедрения. Впрочем, уже сейчас идет активная работа, которая имеет целью устранить этот недостаток.