Ритейлер одежды Modis, который оказался в долгах перед поставщиками, может вскоре обанкротиться. Сумма долгов выросла до 760 миллионов рублей.

Что известно о банкротстве Modis в России?

Главная структура Modis – АО "Одежда 3000" – собирается обратиться в суд с заявлением о признании своей несостоятельности, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Shopper's.

Сеть Modis насчитывает 120 магазинов. С начала прошлого года контрагенты уже подали к ритейлеру 17 исков на сумму более 760 миллионов рублей, по 12 из них уже вынесено решение в пользу кредиторов.

В прошлом году выручка компании упала на 33%, до 6,4 миллиардов рублей. А чистый убыток составил 1,5 миллиарда рублей Операционные проблемы Modis возникли после смерти основного владельца: основатель сети Игорь Сосин умер в декабре 2020 года. После его смерти сеть магазинов Modis перешла к наследникам, но в 2024 году была продана компании "ГЕМ Инвест".

Руководство компании не пытается предотвратить банкротство и выполняет обязанность и самостоятельно заявляет о несостоятельности. По мнению управляющего партнера экспертной компании "Альфапро", руководство Modis понимает, что просроченная задолженность большая, и пытается защититься от "возможных неблагоприятных последствий".

Что известно о закрытии магазинов одежды в России?

Российский ритейл переживает самый глубокий кризис за последнее десятилетие. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает 24 Канал. Развитие fashion-сегмента фактически остановилось.

За период с января по сентябрь в России появилось лишь 27 новых брендов – вдвое меньше, чем за тот же период 2024 года. В Москве 38% магазинов одежды в торговых центрах уже закрыты, рынок обуви полностью "заморожен", а сети косметики массово закрываются.

Известно, что закрылись бренды Mudo и Yollo, офлайн-магазины закрыли бренды одежды Incity и Prav.da и нижнего белья Deseo и Etam, бренд Inspire Girls. Также закрыли все магазины бренда одежды Just Clothes, который был запущен в 2023 году как аналог японского Uniqlo, ушедшего из страны.

Проблемы бизнеса России