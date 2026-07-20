Вместо "мусорной корзины" – скидки: в ЕС вступили в силу новые правила для продавцов одежды

В странах Европейского Союза вступили в силу новые правила, запрещающие большим компаниям уничтожать нереализованную одежду и обувь. Отныне бизнес должен искать другие способы распоряжения такими товарами.

Что изменилось для компаний ЕС

Новые правила ЕС ввели, чтобы сократить отходы, пишет DPA.

Ранее часть производителей и ритейлеров утилизировала новые товары, ведь это нередко обходилось дешевле, чем их хранение, ремонт или повторная продажа. Теперь новые правила обязывают большие компании:

перепродавать непроданные товары;

передавать их благотворительным организациям;

использовать другие способы повторного использования продукции.

Однако регламент предусматривает ряд исключений. Утилизация допускается, если товары являются опасными, поврежденными или загрязненными, непригодными для ремонта или повторного использования.

Немецкая федерация розничной торговли (HDE) заявила, что запрет может быть выгоден для потребителей, поскольку он увеличит предложение товаров со скидкой через торговые точки, распродажи и каналы секонд-хенда.

Управляющий директор Стефан Гент также видит потенциальные преимущества для окружающей среды, "поскольку меньше почти новой одежды уничтожается, а изделия чаще перепродаются или передаются на благотворительность".

Каков эффект для окружающей среды и что говорит бизнес

По данным Европейской комиссии, ежегодно в Европе уничтожается от 4% до 9% непроданного текстиля, который так и не попадает к покупателям. В результате образуется около 5,6 миллионов тонн выбросов CO₂.

В ЕС ожидают, что новые правила помогут сократить объемы текстильных отходов и уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду. Вместе с тем представители ритейла отмечают, что выполнить новые требования будет непросто. Среди основных проблем:

поврежденная упаковка товаров;

высокие затраты на логистику;

отсутствие спроса на отдельные товары;

низкая стоимость продукции, что делает ее повторную продажу экономически невыгодной.

К слову, в Евросоюзе также пытаются бороться с китайскими маркетплейсами Temu и AliExpress.

С 1 июля 2026 года в Европейском Союзе вступил в силу новый таможенный сбор в размере 3 евро на международные посылки стоимостью до 150 евро, поступающие из третьих стран. Он применяется к каждой категории товаров в отправлении, а не ко всей посылке в целом. Такое изменение будет действовать в качестве временного механизма до запуска новой таможенной системы ЕС, запланированного на 2028 год