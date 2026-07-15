Ежедневно в Европейский Союз поступают миллионы недорогих товаров, заказанных на китайских маркетплейсах. По данным Еврокомиссии, только в 2024 году в страны ЕС было импортировано 4,6 миллиарда посылок электронной коммерции стоимостью до 150 евро, причем 91% таких отправлений поступило именно из Китая.

В Евросоюзе отмечают, почему дешевый импорт создает недобросовестную конкуренцию для европейского бизнеса, а также увеличивает риск попадания на рынок опасных или некачественных товаров. Именно поэтому с 1 июля в ЕС вступил в силу новый сбор на дешевые международные отправления. В Украине планируют ввести аналогичную модель налогообложения международных посылок уже с 2027 года.

24 Канал выяснял, сколько товаров получают европейцы из Китая, какое нововведение придумал Евросоюз для решения проблемы и пойдет ли по этому пути Украина.

Почему ЕС вводит новый сбор на дешевые посылки из Китая

С 1 июля 2026 года в Европейском Союзе начал действовать новый таможенный сбор в размере 3 евро на международные посылки стоимостью до 150 евро, поступающие из третьих стран. Он применяется к каждой категории товаров в отправлении, а не ко всей посылке в целом.

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Данное изменение будет действовать в качестве временного механизма до запуска новой таможенной системы ЕС, запланированной на 2028 год, сообщается на официальной странице Совета Евросоюза.

Дело в том, что с 2028 года ЕС перейдет к новой модели, при которой таможенные платежи будут взиматься на всю стоимость товара, начиная с 1 евро.

В целом статистика показывает, что в ЕС наблюдается стремительный рост количества дешевых посылок из Китая: если в 2022 году в ЕС поступило около 1,4 миллиарда посылок, то уже в 2025 году их количество превысило 5,8 миллиарда.

В Reuters добавляют, что более 90% этих отправлений поступает именно с китайских платформ, в частности Temu, Shein и AliExpress, что создает значительную нагрузку на таможенные службы государств-членов.

К тому же проблема заключается не только в больших объемах импорта, но и в том, что значительная часть этих товаров не соответствует европейским требованиям в отношении безопасности, качества и защиты прав потребителей.

В то же время, как пояснила 24 Каналу директор департамента международных операций Укрпочты Юлия Павленко, дискуссия о налогообложении международных посылок продолжается уже много лет и касается не только Европы.

Юлия Павленко, директор департамента международных операций Укрпочты Как правило, это связано с тем, что стране нужно всегда находить баланс между трудностями и затратами на организацию таможенного контроля и сбора этих налогов и тем, чего хотят граждане. Ведь граждане хотят абсолютно нормально делать покупки не только в своей стране, но и за рубежом, ведь мир глобален.

Именно поэтому во всем мире постепенно внедряются различные модели контроля или налогообложения международных отправлений.

Например, в Соединенных Штатах до прошлого лета был установлен очень высокий лимит – 800 долларов. То есть американцы могли покупать товары на такую сумму без пошлины.

В Австралии – 1 000 австралийских долларов. Это примерно 750 долларов США по сегодняшнему курсу.

А вот в Японии или Израиле – 75 долларов, на которые люди могут покупать товары без налогообложения.

В то же время Европейский Союз всегда держался несколько в стороне в этой ситуации, ведь это большая таможенная территория, включающая 27 стран.

На этой территории проживает примерно 430 миллионов человек. То есть здесь уже существует достаточно большой объем собственного производства, и люди могут обеспечивать себя товарами, производимыми внутри ЕС. Впрочем, со временем правила начали меняться. И уже более 10 лет в ЕС взимается НДС с коммерческих посылок,

– добавляет Юлия Павленко.

Таким образом, если НДС с покупок на больших международных платформах, таких как Temu, AliExpress или Etsy, уже давно взимается самостоятельно, то теперь дополнительно вводится еще и фиксированная пошлина.

В таких условиях ЕС стремится выровнять условия конкуренции между местными производителями и продавцами из третьих стран, которые благодаря более дешевому производству все активнее завоевывают европейский рынок.

В Европейской бизнес-ассоциации отмечают в комментарии 24 Каналу, что решение ЕС следует рассматривать и в более широком контексте изменений в мировой торговле, ведь в условиях роста геополитических рисков и трансформации глобальных цепочек поставок страны все больше стремятся поддерживать собственное производство.

Как это может повлиять на покупателей

Вполне логично, что новый сбор, прежде всего, может отразиться на конечной стоимости покупок на китайских маркетплейсах, однако его влияние будет зависеть от того, кто возьмет эти дополнительные расходы на себя.

Как объясняет Юлия Павленко, ЕС отказался от варианта, при котором каждый покупатель должен был бы отдельно уплачивать сбор после прибытия посылки.

Что сказали в ЕС? Если мы все начнем облагать посылки налогом самостоятельно на своей территории, у нас просто не хватит таможенников. Это будет очень длительный процесс растаможивания и очень большие операционные процедуры,

– добавляет Юлия.

Учитывая все эти обстоятельства, Евросоюз разработал отдельную модель и рекомендовал всем странам: если вы национальная почта или частный оператор – и хотите перевозить коммерческие посылки с проданными товарами в Евросоюз, то взимайте эту пошлину на своей территории.

В конце месяца консолидированная сумма за количество посылок перечисляется в соответствующий орган. И самое важное, что это не влияет на скорость растаможивания. А в случае с Украиной именно Укрпочта будет выступать гарантом в такой ситуации.

В настоящее время и растаможивание, и сортировка – это уже фактически взаимосвязанные процессы. При отправке посылок национальный оператор еще в Украине направляет соответствующие реестры, например, в США, тем самым сообщая о количестве посылок, их стоимости, пошлине и т. д.

А когда они поступают на территорию США, их проверяют уже только на контроле безопасности. И если вопросов нет, а пошлина уже уплачена, то складывается ситуация, когда посылки беспрепятственно доставляются к своему получателю. Фактически создается так называемый зеленый коридор.

В то же время, по словам Павленко, есть страны Европы, которые пока технологически не готовы перейти на такую систему. Их 11, и среди них Польша, Хорватия, Венгрия, Латвия, Литва, Словакия, Ирландия.

Но в таком случае покупатель товара может оплачивать не только сам сбор, но и дополнительную плату за его администрирование, которая в отдельных странах существенно превышает фиксированные 3 евро.

Если мы взимаем пошлину на территории Украины и консолидированно перечисляем ее в конце месяца, то сервисный сбор получается очень небольшим. Например, 1 евро. Но если мы этого не сделали, а посылка уже прибыла, и почта Нидерландов должна сама начислить эту пошлину, тогда она возьмет с человека уже 10 евро,

– резюмирует Юлия.

Кстати, интересный факт. По состоянию на 1 июля, когда вступил в силу новый сбор ЕС, только 4 страны продолжили отправлять коммерческие посылки без задержек и проблем. Это Великобритания, Китай, Швейцария и Украина.

Насколько Украина зависит от товаров из Китая

Несмотря на то, что новые правила касаются Европейского Союза, они могут оказать косвенное влияние и на украинский рынок. Как отмечает Павленко, примерно четверть международного трафика украинских экспортеров приходится именно на страны Европейского Союза.

Именно поэтому для украинских продавцов, реализующих товары через Amazon, Etsy или другие международные платформы, критически важно, чтобы новая система не приводила к задержкам на таможне.

В ЕБА считают, что, несмотря на то, что резких последствий для украинского рынка онлайн-покупок ожидать не стоит, эти новые правила могут постепенно повлиять на логистические цепочки, подходы к ценообразованию и конкурентную среду для компаний, работающих с товарами китайского происхождения.

В то же время такие изменения могут создать и новые возможности для украинских производителей. В частности, они могут стать одним из факторов, стимулирующих возвращение части производства в Европу или его перенос в соседние страны, среди которых и Украина,

– отмечают там.

Кроме того, Украина имеет потенциал стать важным звеном европейских цепочек создания добавленной стоимости. Но для этого бизнесу уже сейчас стоит адаптироваться к цифровым таможенным процедурам, экологическим требованиям и другим стандартам ЕС.

Напоминаем, что китайские маркетплейсы составляют значительную часть международных онлайн-покупок Украины. В частности, о высокой зависимости Украины от китайских товаров свидетельствует рейтинг Visual Capitalist, согласно которому более 20% всего товарного импорта Украины приходится именно на Китай. Этот показатель является лидирующим среди стран Европы, если не учитывать Россию, где доля китайского импорта составляет почти 25%.

Обратите внимание! По данным Государственной таможенной службы, с января по апрель 2026 года Украина импортировала товаров на сумму 32,2 миллиарда долларов. А в число стран, из которых было импортировано больше всего товаров, входят: Китай – 8,7 миллиарда долларов, Польша – 3,1 миллиарда долларов, Турция – 2,2 миллиарда долларов.

По словам Юлии Павленко, сегодня около 75% международных почтовых отправлений, поступающих в Украину, приходится именно на азиатское направление. Это в очередной раз подтверждает высокую зависимость украинских потребителей от таких товаров.

Кстати, на сегодняшний день в Украине все посылки стоимостью до 150 евро по-прежнему попадают под беспошлинный лимит. То есть НДС и пошлина не взимаются.

Но если украинское правительство примет изменения, аналогичные европейским, то, скорее всего, они вступят в силу уже в 2027 году.

В ЕБА добавляют, что подготовка к таким изменениям является закономерной с учетом евроинтеграционного курса Украины. В ассоциации напоминают, что отмена льготы по НДС для международных посылок является одним из шагов по гармонизации украинского налогового и таможенного законодательства с правилами ЕС.

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов уже рекомендовал принять законопроект об отмене льгот на беспошлинный ввоз международных отправлений, однако окончательное решение должен принять парламент.

На примере Temu процесс после отмены льгот будет происходить следующим образом:

Менеджеры платформы заинтересованы в том, чтобы посылки в Украину доставлялись максимально быстро, не задерживались и чтобы клиенты быстро их получали, ведь это увеличивает количество заказов.

Если товар продан в Украину за 10 долларов, то платформа сразу будет взимать еще и 20% НДС. То есть покупатель будет платить не 10 долларов, а 12 долларов.

После этого Temu самостоятельно распределит средства, при этом 2 доллара будут отложены отдельно в качестве налоговых поступлений для Украины.

В конце месяца маркетплейс будет взимать 20% НДС от заявленной стоимости всех товаров и перечислять его Укрпочте, которая является логистическим партнером. В свою очередь, например, Укрпочта конвертирует средства в гривны и перечисляет их в государственный бюджет.

Для небольших интернет-магазинов НДС будет начислять Укрпочта

В то же время для небольших интернет-магазинов предусмотрен отдельный механизм. Если большие международные маркетплейсы смогут самостоятельно взимать налог с покупателя еще при оформлении заказа, то для мелких продавцов эту функцию будет выполнять Укрпочта.

Как поясняется, для небольших онлайн-магазинов, которые отправляют в Украину лишь десятки или сотни товаров в месяц, заключение договора с почтовым оператором является экономически нецелесообразным. В таких случаях Укрпочта будет выступать в качестве декларанта.

Если международное почтовое отправление поступает без отметки об уже уплаченном НДС, оператор автоматически начисляет 20% налога и передает соответствующие данные таможне в электронном виде.

У таможни есть до 4 часов на проверку информации. Если замечаний нет, посылка автоматически проходит таможенное оформление и сразу попадает на сортировочную линию.

В Укрпочте отмечают, что процесс таможенного оформления уже интегрирован с системой сортировки. Благодаря этому сотрудники фактически берут каждую посылку в руки только один раз – во время разгрузки контейнера.

После сканирования штрих-кода система автоматически определяет маршрут отправления. И примерно 97% международных посылок проходят таможенное оформление и сортировку уже при первом контакте.

После прохождения таможни получатель будет получать SMS-сообщение или уведомление в приложении с суммой НДС, которую необходимо уплатить. Это можно будет сделать онлайн еще до прибытия посылки в отделение или во время получения.

Директор департамента международных операций Укрпочты подчеркнула, что клиентов будут поощрять оплачивать налог заранее, ведь это позволит быстрее получать отправления, в частности через почтоматы, сеть которых компания активно расширяет.