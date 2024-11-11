Бриллианты снова дешевеют: цены упали до самого низкого уровня за последние годы
Цены на бриллианты на мировом рынке опустились до самого низкого уровня за последние годы. Об этом свидетельствуют данные американской компании Rapaport, которая владеет крупнейшей торговой площадкой для бриллиантов в США.
Цены на алмазы падают
Предприятия, занимающиеся добычей алмазов, переживают тяжелые времена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapaport.
Читайте также Политические изменения в США повлияли на рынок крипты: сколько стоят альткоины
Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября снизился на 22%, достигнув 4,62 пункта. Это по сравнению с аналогичной датой прошлого года и на 23% с начала 2024 года.
Снижение цен также повлияло на более мелкие бриллианты. Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата уменьшился на 14% за год и на 17% с начала года, составив 1,64 пункта.
Обратите внимание! Цены на алмазы снижаются уже в течение двух лет. От своего пика в начале 2022 года индекс цен на алмазы упал на 38%.
Ожидания не оправдались
Напомним, что в начале 2024 года рынок бриллиантов готовился к новому ценовому скачку. Тогда эксперты выделили несколько факторов, которые способствовали росту цен на бриллианты.
Среди них:
- Увеличение спроса;
- Сокращение предложения;
- Волна пар, которые планировали жениться в последующие годы.
Цены на все категории бриллиантов упали примерно на 30% в 2023 году.