У российского олигарха в Британии конфисковали значительную сумму за уклонение от санкций

Руководитель имущества российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить почти 1 миллион долларов за уклонение от санкций. Таким образом он хочет положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции.

Миллиардер пытается избежать наказания

Российский миллиардер Петр Авен договорился о выплате более 963 260 долларов. Тысячи фунтов стерлингов наличными, изъяты в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о "доходах от преступной деятельности".

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Авена обвиняют в том, что он является "прокремлевским олигархом", но его адвокаты отвергают это обвинение.

Миллиардер отдельно пытается отменить санкции Великобритании против него. По словам адвокатов, личные убеждения Авена ставят его в "оппозицию к нынешнему режиму".

Первая успешная конфискация NCA средств, полученных в ходе расследования доходов от вероятного уклонения от санкций, является важной вехой, которая должна подтолкнуть к более амбициозным действиям по обеспечению соблюдения санкций в будущем,

– отметил старший советник по вопросам прав человека в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

Деньги миллиардера хранились на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd.. Они были конфискованы после того, как жена Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства "либо являются имуществом, подлежащим возврату, или предназначались для использования в противоправных целях".

Как ранее заявляли юристы, сам Авен не имеет банковского счета в Великобритании, но его подозревают в использовании счетов жены и компаний по управлению имуществом как личной "копилки" для финансирования своего образа жизни.