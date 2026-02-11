Бритни Спирс продала права на все свои хиты: кто приобрел их за 200 миллионов долларов

Поп-суперзвезда Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог, который включает девять студийных альбомов. Его купил известный лейбл, уже владеющий песнями Уитни Хьюстон.

Кто купил права на песни Бритни Спирс?

44-летняя Спирс продала альбом независимому музыкальному лейблу Primary Wave 30 декабря примерно за 200 миллионов долларов, пишет BBC.

С момента дебюта в 1999 году ее каталог включает девять студийных альбомов. Певица, в частности, известна хитами Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic и Gimme More.

В январе 2024 года певица заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию". Ее последней песней был дуэт с Элтоном Джоном, выпущенный в 2022 году.

Известно, что Primary Wave также приобрела права на имущество Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон. Детали продажи и точная цена каталога Спирс не были обнародованы.

К слову, известные артисты, как Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Шакира, также недавно продали свои каталоги.

