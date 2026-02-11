Бритни Спирс продала права на все свои хиты: кто приобрел их за 200 миллионов долларов
- Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог известному лейблу за 200 миллионов долларов.
- Компания также владеет правами на песни Уитни Хьюстон, Notorious BIG и Prince.
Поп-суперзвезда Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог, который включает девять студийных альбомов. Его купил известный лейбл, уже владеющий песнями Уитни Хьюстон.
Кто купил права на песни Бритни Спирс?
44-летняя Спирс продала альбом независимому музыкальному лейблу Primary Wave 30 декабря примерно за 200 миллионов долларов, пишет BBC.
С момента дебюта в 1999 году ее каталог включает девять студийных альбомов. Певица, в частности, известна хитами Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic и Gimme More.
В январе 2024 года певица заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию". Ее последней песней был дуэт с Элтоном Джоном, выпущенный в 2022 году.
Известно, что Primary Wave также приобрела права на имущество Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон. Детали продажи и точная цена каталога Спирс не были обнародованы.
К слову, известные артисты, как Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Шакира, также недавно продали свои каталоги.
Самые богатые self-made звезды США
16 самых успешных знаменитостей США попали в список 100 самых богатых self-made женщин Forbes 2025, среди них новички как Селена Гомес с состоянием 700 миллионов долларов.
Опра Уинфри остается самой богатой звездной женщиной с состоянием 3,1 миллиарда долларов, несмотря на банкротство WeightWatchers, где она была в правлении.
В этом году Бейонсе официально стала миллиардершей, присоединившись к элитной группе из 22 миллиардеров-артистов. Значительная часть ее состояния происходит от музыки и бизнес-империи, включая Parkwood Entertainment, бренд ухода за волосами, лейбл виски и линию одежды.