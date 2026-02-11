Кто купил права на песни Бритни Спирс?

44-летняя Спирс продала альбом независимому музыкальному лейблу Primary Wave 30 декабря примерно за 200 миллионов долларов, пишет BBC.

С момента дебюта в 1999 году ее каталог включает девять студийных альбомов. Певица, в частности, известна хитами Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic и Gimme More.

В январе 2024 года певица заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию". Ее последней песней был дуэт с Элтоном Джоном, выпущенный в 2022 году.

Известно, что Primary Wave также приобрела права на имущество Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон. Детали продажи и точная цена каталога Спирс не были обнародованы.

К слову, известные артисты, как Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Шакира, также недавно продали свои каталоги.

