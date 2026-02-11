Кто купил права на песни Бритни Спирс?
44-летняя Спирс продала альбом независимому музыкальному лейблу Primary Wave 30 декабря примерно за 200 миллионов долларов, пишет BBC.
С момента дебюта в 1999 году ее каталог включает девять студийных альбомов. Певица, в частности, известна хитами Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic и Gimme More.
В январе 2024 года певица заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию". Ее последней песней был дуэт с Элтоном Джоном, выпущенный в 2022 году.
Известно, что Primary Wave также приобрела права на имущество Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон. Детали продажи и точная цена каталога Спирс не были обнародованы.
К слову, известные артисты, как Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Шакира, также недавно продали свои каталоги.
Самые богатые self-made звезды США
16 самых успешных знаменитостей США попали в список 100 самых богатых self-made женщин Forbes 2025, среди них новички как Селена Гомес с состоянием 700 миллионов долларов.
Опра Уинфри остается самой богатой звездной женщиной с состоянием 3,1 миллиарда долларов, несмотря на банкротство WeightWatchers, где она была в правлении.
В этом году Бейонсе официально стала миллиардершей, присоединившись к элитной группе из 22 миллиардеров-артистов. Значительная часть ее состояния происходит от музыки и бизнес-империи, включая Parkwood Entertainment, бренд ухода за волосами, лейбл виски и линию одежды.