Производители трансформаторов будут иметь 100% брони от мобилизации: какие обязательные условия

Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% своих сотрудников. Такое решение приняло Правительство, учитывая чрезвычайную ситуацию в энергетике и нехватку некоторых специалистов.

Какие условия, чтобы иметь 100% бронирование от мобилизации?

Правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников. Также Правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной – два вместо трех,

– сообщила чиновница.

Это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно в условиях масштабных отключений света.

Критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в области обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны. Управление объектами государственной собственности, осуществляющее регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

К слову, в январе для отдельных компаний уже наработали решение о бронировании 100% персонала, сообщил Владимир Зеленский.

Тогда речь шла о бронировании работников энергокомпаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов.

По словам Президента, дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – у городов есть ресурс для привлечения людей на работу.

