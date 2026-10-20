"Делают бизнес на забронированных": народный депутат заявил о возможных схемах на предприятиях

Отдельные предприятия могут использовать бронирование от мобилизации не только для удержания сотрудников, но и для получения прибыли. Это одна из причин, почему правительство стремится обновить правила получения бронирования.

Как предприятия могут зарабатывать на бронировании

В комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поступили сигналы о возможных злоупотреблениях в отношении бронирования сотрудников, которые требуют проверки. Об этом рассказал член комитета Федор Вениславский, пишет NV.

У нас в комитете есть сигналы о том, что отдельные предприятия ведут бизнес. Они не просто выполняют какие-то критически важные функции для экономики, они ведут бизнес на забронированных. То есть не они платят заработную плату [в размере] 25 тысяч, которую сейчас необходимо платить, а им платят "бронированные", и налоги, для того, чтобы формально оставаться "бронированными", а дальше заниматься своими делами и не быть мобилизованными. Поэтому в этом вопросе также необходимо навести порядок,

– заявил Вениславский.

По словам народного депутата, в таких случаях предприятие не столько обеспечивает выполнение критически важных задач, сколько может получать средства от людей, заинтересованных в бронировании.

В то же время Вениславский подчеркнул, что менять правила нужно осторожно, чтобы не нанести непоправимый ущерб обороноспособности Украины.

Как правительство планирует изменить правила бронирования

Вопрос о возможных злоупотреблениях возник на фоне обсуждения пересмотра системы бронирования военнообязанных. 12 октября народный депутат Ярослав Железняк обнародовал проект правительственного постановления, который предусматривал следующие изменения:

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики – сокращение лимита бронирования со 100% до 85%; Для коммунальных предприятий – уменьшение квоты с 75% до 60%; Изменение базы расчета 50% квоты; Создание Координационного центра при Кабинете министров.

По состоянию на 15 октября документ не был опубликован.

16 октября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Кабмин пересматривает систему бронирования из-за "массовых злоупотреблений". В то же время он заверил, что радикальных изменений для критически важных предприятий оборонного и энергетического секторов не планируется.

Корецкий отдельно пояснил, что больше всего поводов для беспокойства у компаний, которые занимаются бронированием сотен работников, хотя их реальный вклад в критически важные сферы может быть незначительным. Зато предприятия, которые действительно обеспечивают обороноспособность и жизнедеятельность государства, по его словам, не должны пострадать от пересмотра правил.