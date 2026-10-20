Як підприємства можуть заробляти на бронюванні

У комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримали сигнали про можливі зловживання щодо бронювання працівників, які потребують перевірки. Про це розповів член комітету Федір Веніславський, пише NV.

У нас є сигнали в комітеті, що окремі підприємства роблять бізнес. Не просто вони виконують якісь критично важливі функції для господарства, вони роблять бізнес на заброньованих. Тобто не вони платять заробітну плату [у розмірі] 25 тисяч, яку зараз необхідно платити, а їм платять заброньовані, і податки, для того, щоб формально бути заброньованими, а далі займатися своїми справами і не бути мобілізованими. Тому в цьому питанні також необхідно навести лад,

– заявив Веніславський.

За словами нардепа, у таких випадках підприємство не стільки забезпечує виконання критично важливих завдань, скільки може отримувати кошти від людей, зацікавлених у бронюванні.

Водночас Веніславський наголосив, що змінювати правила потрібно обережно, аби не завдати непоправної шкоди обороноздатності України.

Як уряд планує змінити правила бронювання

Питання можливих зловживань виникло на тлі обговорення перегляду системи бронювання військовозобов'язаних. 12 жовтня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив проєкт урядової постанови, який передбачав такі зміни:

Для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики — скорочення ліміту бронювання зі 100% до 85%; Для комунальних підприємств – зменшення квоти з 75% до 60%; Зміну бази розрахунку 50% квоти; Створення Координаційного центру при Кабінеті міністрів.

Станом на 15 жовтня документ не був опублікований.

16 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабмін переглядає систему бронювання через "масштабні зловживання". Водночас він запевнив, що радикальних змін для критичних підприємств оборонного та енергетичного секторів не планують.

Корецький окремо пояснив, що найбільше підстав для занепокоєння мають компанії, які бронюють сотні працівників, хоча їхній реальний внесок у критично важливі сфери може бути незначним. Натомість підприємства, які справді забезпечують обороноздатність і життєдіяльність держави, за його словами, не повинні постраждати від перегляду правил.