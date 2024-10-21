ЕБА обеспокоена остановкой бронирования работников в Украине

Европейская бизнес-ассоциация выразила беспокойство из-за паузы в процессе бронирования от мобилизации. Структура обратилась к правительству с просьбой автоматически продлить все действующие отсрочки на два месяца.

Минэкономики приостановило бронирование

ЕБА отметила отсутствие официальной информации о механизме бронирования и призвала решить ситуацию.

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Как стало известно 20 октября, электронная система бронирования в "Дії" приостановлена как минимум до середины ноября из-за аудита выданных бронирований.

Также Министерство экономики остановило выдачу приказов о бронировании, которые подавались в бумажном виде.

Обратите внимание! Европейская бизнес-ассоциация сообщила, что в течение суток получила многочисленные обращения от представителей бизнеса, которые находятся в процессе бронирования или планировали подавать заявки на отсрочки от мобилизации.

Предприниматели обеспокоены паузой в бронировании

Бизнес выражает обеспокоенность из-за отсутствия четкой коммуникации относительно будущих процедур.

Представители бизнеса отмечают, что эта ситуация негативно влияет на операционную деятельность предприятий и создает плохие сигналы для международных партнеров и инвесторов.

Важно! Предприниматели отмечают, что пауза в бронировании сотрудников, вместе с недавним повышением налогов, снижает их способность выполнять международные контракты.

ЕБА предлагает как временный выход автоматическое продление срока действующих бронирований в реестре "Оберіг" на 60 дней для всех критических работников, чьи бронирования заканчиваются в период действия аудита, то есть с 17 октября по 18 ноября.