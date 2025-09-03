Для критически важных предприятий в прифронтовых регионах Украины увеличен объем бронирования персонала. Теперь бизнес может защитить все свои кадры вместо половины, как это было раньше.

Новые правила от Кабмина?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. 13 августа Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики.

Смотрите также Бизнес получил возможность напрямую жаловаться на давление

Нововведение должно сохранить кадровый потенциал предприятий, работающих в зонах боевых действий, и одновременно обеспечить потребности обороны.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив отметил, что новый механизм позволяет сохранить рабочие места и гарантировать армии необходимые ресурсы.

Как работает 100% бронирование?

Ранее предприятия могли бронировать только 50% военнообязанных сотрудников. Теперь на прифронтовых территориях этот показатель удвоен.

Стоит знать! Чтобы воспользоваться механизмом, компания подает обращение в областную военную администрацию. После проверки и одобрения через портал "Дія" предприятие может внести всех работников для бронирования.

Кто стоит за услугой?

Механизм реализован совместно Министерством экономики, Минцифрой и Минобороны. Его запуск стал возможным благодаря проекту поддержки "Дія", который реализует ПРООН при поддержке Швеции.

Решение правительства укрепляет бизнес в прифронтовых регионах, обеспечивает сохранение кадров и одновременно поддерживает обороноспособность страны.

Что известно о механизме бронирования в Украине?

Мужчин, которые не состоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят бронировать на критически важных предприятиях на 45 дней. Соответствующий законопроект приняла Рада в первом чтении.

К слову, ФЛП не могут получить бронирование, ведь не ведут воинский учет, но в парламенте рассматриваются законопроекты для изменений этой ситуации.

Справочно. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года, с исключениями для 12 категорий, которые не подлежат мобилизации. Среди них: забронированные работники, многодетные родители, лица с инвалидностью, родители-одиночки, опекуны, попечители детей с инвалидностью и лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью.