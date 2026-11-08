Бизнесу придется искать замену сотрудникам: как новые правила бронирования могут изменить рынок

Возможные изменения в правилах бронирования работников могут повлиять на кадровую ситуацию в Украине. Если для отдельных отраслей доля бронирования будет снижена со 100% до 95%, компаниям придется пересмотреть кадровые приоритеты и искать замену части персонала.

Как изменения в системе бронирования могут повлиять на украинский бизнес

На данный момент окончательных решений относительно новых правил нет, а обсуждение отдельных положений продолжается. Поэтому оценивать возможные последствия для рынка труда можно лишь с учетом предварительно озвученных предложений.

Специалисты OLX Работа подчеркнули 24 Каналу: наибольшее влияние такие изменения могут оказать не на общее количество занятых в Украине, а на структуру персонала в отдельных отраслях.

В частности, если долю бронирования работников оборонно-промышленного комплекса и энергетики уменьшат со 100% до 95%, предприятиям придется тщательнее определять, какие именно специалисты являются критически важными для работы.

В таком случае инженеры и технологи могут оставаться в числе приоритетных работников, тогда как для вспомогательного персонала кадровые риски будут расти. Речь идет, в частности, о работниках логистики, административного направления и обслуживания.

Важно! Для компаний это может означать необходимость пересмотреть распределение обязанностей, искать резервных сотрудников или передавать часть функций на аутсорсинг.

Усилится ли дефицит кадров из-за новых правил бронирования

Само по себе возможное сокращение доли бронирования не решит проблему нехватки квалифицированных работников. Наоборот, бизнесу может потребоваться быстрее находить замену тем сотрудникам, которые утратят возможность получить бронирование и будут мобилизованы.

В OLX Работа обращают внимание, что многие предприятия уже работают в рамках установленных квот. Поэтому главным следствием новых правил может стать не столько сокращение общего количества работников, сколько необходимость перераспределять кадровые ресурсы.

При таком сценарии может вырасти спрос на кандидатов, не подлежащих мобилизации. Для работодателей это будет означать еще большую конкуренцию за доступных работников, особенно на должности, которые сложно быстро заполнить без специальной подготовки или опыта.

В то же время окончательное влияние будет зависеть от того, какие именно правила будут утверждены и как их будут применять к различным категориям предприятий.

Как изменения в системе бронирования могут повлиять на работников

Для людей, которые ищут работу или планируют сменить место работы, вопрос бронирования также может стать более важным.

Как поясняют в OLX Работа, согласно описанному подходу статус бронирования связан с конкретной должностью, а не только с фактом работы в определенной компании. Поэтому смена должности или переход к другому работодателю может повлиять на возможность сохранить бронирование.

Поэтому при рассмотрении предложения о работе кандидатам стоит заранее выяснять, имеет ли предприятие право на бронирование сотрудников, распространяется ли такая возможность на конкретную должность и какие условия будут действовать в случае смены места работы.

Таким образом, возможные изменения в правилах бронирования могут повлиять не только на кадровые решения предприятий, но и на выбор работы самими украинцами. Впрочем, насколько ощутимыми будут эти последствия, станет ясно после принятия окончательных решений.

К слову, сейчас украинский бизнес испытывает острую нехватку работников различных сфер. В частности, специалисты зафиксировали в топе поиска работников такие отрасли, как медицина, автомойки, индустрия красоты и фитнеса, сфера недвижимости и бухгалтерия. Ищут также специалистов рабочих специальностей.