Мобильная связь во время отключений: как вырастет стоимость услуг и удастся ли выполнить требования

Мобильные операторы активно пытаются обеспечить автономность работы сети на время блэкаутов. Однако воплотить требование о работе без света на 10 часов крайне сложно.

Борьба с блэкаутами

Как рассказали мобильные операторы, уже сейчас они активно подпитывают свои базовые станции литиевыми аккумуляторами. Также они увеличивают емкость имеющихся батарей, что в среднем позволяет обеспечить работу сети на 4 часа.

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Однако даже сейчас есть проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Первая – батареи базовых станций не всегда успевают зарядиться. Также операторы часто вынуждены отключать технологию 4G, которая является энергозатратной.

Когда же пропадает домашний интернет, люди переключаются на мобильный трафик, и с таким потоком базовые станции просто не справляются.

Удастся ли обеспечить 10 часов автономной работы сети

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НЦУ обязала операторов обеспечить 10-часовую работу сети на случай отключения света. К реализации этого требования бизнес относится скептически, хотя прилагает много усилий и денег для поиска решения.

Ни одна батарея на базовой станции не выдержит 8 часов работы. Что касается установки генераторов, то это не вариант, ведь базовых станций десятки тысяч, и обеспечить их топливом невозможно даже логистически. Также стоит заметить, что в городах базовые станции часто установлены на крышах, где ставить генераторы запрещено.

Трудно приспособиться к новым реалиям еще и ввиду того, что все сети строились с расчетом на стационарное питание. Их поддержка с помощью автономных источников – это форс-мажор, а не привычные условия.

Как вырастет стоимость услуг

Государство не предоставило телеком-компаниям никаких преференций, а выполнение требований требует космических инвестиций. Также свою роль сыграют инфляция и рост налогов. Согласно прогнозам, тарифы вырастут на 50% уже в 2025 году.