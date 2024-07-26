Боротьба з блекаутами

Як розповіли мобільні оператори, вже зараз вони активно підживлюють свої базові станції літієвими акумуляторами. Також вони збільшують ємність наявних батарей, що в середньому дозволяє забезпечити роботу мережі на 4 години.

До теми "Вимоги складні": у Vodafone прокоментували правила забезпечення безперебійної роботи мережі

Однак навіть зараз є проблеми, з якими стикаються користувачі. Перша – батареї базових станцій не завжди встигають зарядитися. Також оператори часто змушені відключати технологію 4G, яка є енергозатратною.

Коли ж пропадає домашній інтернет, люди переключаються на мобільний трафік, і з таким потоком базові станції просто не справляються.

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Чи вдасться забезпечити 10 годин автономної роботи мережі

НЦУ зобов'язала операторів забезпечити 10-годинну роботу мережі на випадок відключення світла. До реалізації цієї вимоги бізнес ставиться скептично, хоча докладає багато зусиль та грошей для пошуку рішення.

Жодна батарея на базовій станції не витримає 8 годин роботи. Що стосується встановлення генераторів, то це не варіант, адже базових станцій десятки тисяч, і забезпечити їх паливом неможливо навіть логістично. Також варто зауважити, що в містах базові станції часто встановлені на дахах, де ставити генератори заборонено.

Важко пристосуватися до нових реалій ще й з огляду на те, що всі мережі будувалися з розрахунком на стаціонарне живлення. Їх підтримка за допомогою автономних джерел – це форс-мажор, а не звичні умови.

Як зросте вартість послуг

Держава не надала телеком-компаніям жодних преференцій, а виконання вимог потребує космічних інвестицій. Також свою роль зіграють інфляція та зростання податків. Згідно з прогнозами, тарифи зростуть на 50% вже у 2025 році.