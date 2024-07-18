Нові вимоги

НЦУ (Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій) оновив вимоги до роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Згідно з новою нормою, у разі відключень світла доступність мобільного зв'язку повинна бути забезпечена на 10 годин, а не на 4, як раніше.

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60% базових станцій повинні мати альтернативні джерела живлення о 1 жовтня 2024 року. До 1 лютого 2025 року цю вимогу потрібно виконати щодо 100% базових станцій.

Чи впораються з цим мобільні оператори

Як повідомили у Vodafone, зараз компанія ретельно вивчає можливості. Вже зараз в альтернативні джерела живлення інвестують сотні мільйонів гривень, однак цього може бути недостатньо.

Уже зараз можна сказати, що вимоги, поставлені перед операторами, доволі складні,

– зазначили у пресслужбі оператора.

Загальні вкладення компанії в енергостійкість мережі в 2022 – 2024 роках будуть вищими за 674 мільйони гривень.