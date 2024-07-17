Як змінились доходи в українських компаній

Дохід найбільших компаній Індексу роздрібної торгівлі склав загалом 457,32 мільярда гривень. Це на 23% більше ніж у 2022 році.

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Лідерами цього рейтингу стали торговельні мережі АТБ та Сільпо. Варто зазначити, що за чистим прибутком, першість отримали Єва та Варус.

АТБ вкотре закріпив своє лідерство у сфері роздрібної торгівлі. Саме ця компанія отримала 40% від сукупного доходу. АТБ заробив 181,09 мільярдів гривень, це на 22% більше ніж у 2022 році.

Компанія Фоззі загалом отримала дохід 114,22 мільярда гривень. У цю групу входять Сільпо-Фуд та Фора. Доходи цих мереж виросли у 1,2 та 1,5 раза, відповідно.

Цікаво, що найбільше зріс дохід у компанії Comfy – у 1,7 раза. Теперішній дохід складає 27,63 мільярда доларів. При цьому, чистий прибуток зріс на 40 мільйонів гривень.