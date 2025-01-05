Все залежить від 4 чинників: російські атаки, низька температура, негода та застаріле обладнання. Детально про кожен з них 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
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За яких умов в Україну можуть повернутися графіки вимкнення світла
Експерт з енергетичних питань пояснив, що є 4 чинники, які впливають на те, чи буде Україна зі світлом без будь-яких обмежень:
- Російські атаки. Не можна на 100% захистити всі енергетичні об'єкти, тому після кожної з них можуть запроваджуватися графіки погодинних вимкнень.
- Низька температура. Чим нижча температура відносно нуля, тим більша ймовірність часткового повернення графіків погодинних вимкнень в регіонах, де вона буде найнижчою.
- Негода. Напередодні Нового року 300 населених пунктів були знеструмлені внаслідок поривів вітру та снігопадів. Певний час були аварійні вимкнення, поки енергетики не відновили пошкоджене обладнання.
- Застаріле обладнання, особливо в регіонах. Великі трансформатори майже усі оновлені. В Укренерго існує резерв трансформаторного обладнання, до того ж достатньо потужного та сучасного. Але на місцях його вже не так і багато, тому воно іноді виходить з ладу.
Залежно від цих чинників матимемо небаланс електричної енергії від 2 гігаватів у разі найгіршого їхнього комбінування до нуля, тобто до відсутності цих самих вимкнень. Такий прогноз залишається,
– зазначив Геннадій Рябцев.
Наприкінці 2024 року стало відомо, що Італія виділить 13 мільйонів євро Фонду підтримки енергетики України для стабілізації енергопостачання після російських обстрілів.