Як Італія допомагає відновленню української енергосистеми

На доручення міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні Фонд підтримки енергетики України отримає 13 мільйонів євро, передає 24 Канал.

Читайте також Нова підтримка від США: Україні виділили 3,4 мільярда доларів допомоги

Відомство наголосило, що таке рішення є важливим кроком у спробах відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною в Україні.

Внесок Італії – один із найбільших для однієї країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час,

– заявили в МЗС Італії.

До речі, Фонд підтримки енергетики України був створений ще навесні 2022 року за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії.