Как Италия помогает восстановлению украинской энергосистемы

По поручению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни Фонд поддержки энергетики Украины получит 13 миллионов евро, передает 24 Канал.

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Ведомство отметило, что такое решение является важным шагом в попытках восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную войной в Украине.

Вклад Италии – один из крупнейших для одной страны – поможет стабилизировать электроснабжение миллионов украинцев, пострадавших от войны, в это трудное время,

– заявили в МИД Италии.

Кстати, Фонд поддержки энергетики Украины был создан еще весной 2022 года по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии.