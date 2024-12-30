Що відомо про нову допомогу від США

Пакет виділяється в координації з Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) і Державним департаментом, пише 24 канал з посиланням на заяву міністерки фінансів США Джанет Єллен.

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Наша пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний момент, коли Росія посилює свої атаки на українських цивільних та критично важливу інфраструктуру,

— заявила Джанет Єллен.

За словами міністерки, економічна допомога від США та союзників "має вирішальне значення для здатності України захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру шляхом забезпечення критично важливих державних послуг, які підтримують її відважну боротьбу".

Ця допомога є остаточною виплатою коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на безпеку України у 2024 році. Її підписав чинний президент США Джо Байден у квітні поточного року.

Виплата відбулася після виконання Сполученими Штатами частини ініціативи G7 щодо прискорення надходжень позики в розмірі 50 мільярдів доларів для України, яка сплачена коштом знерухомлених активів Росії.

Цікаво! Як зазначила Єллен, цими заходами США надсилає чітке послання Росії, що вона все "більше нестиме витрати цієї незаконної війни — не платники податків США та коаліції".