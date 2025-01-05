Все зависит от 4 факторов: российские атаки, низкая температура, непогода и устаревшее оборудование. Подробно о каждом из них 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Смотрите также В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией

При каких условиях в Украину могут вернуться графики отключения света

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, что есть 4 фактора, которые влияют на то, будет ли Украина со светом без каких-либо ограничений:

Российские атаки. Нельзя на 100% защитить все энергетические объекты, поэтому после каждой из них могут вводиться графики почасовых отключений. Низкая температура. Чем ниже температура относительно нуля, тем больше вероятность частичного возвращения графиков почасовых отключений в регионах, где она будет самой низкой. Непогода. Накануне Нового года 300 населенных пунктов были обесточены в результате порывов ветра и снегопадов. Некоторое время были аварийные отключения, пока энергетики не восстановили поврежденное оборудование. Устаревшее оборудование, особенно в регионах. Большие трансформаторы почти все обновлены. В Укрэнерго существует резерв трансформаторного оборудования, к тому же достаточно мощного и современного. Но на местах его уже не так и много, поэтому оно иногда выходит из строя.

В зависимости от этих факторов будем иметь небаланс электрической энергии от 2 гигаватт в случае худшего их комбинирования до нуля, то есть до отсутствия этих самых отключений. Такой прогноз остается,

– отметил Геннадий Рябцев.

В конце 2024 года стало известно, что Италия выделит 13 миллионов евро Фонду поддержки энергетики Украины для стабилизации энергоснабжения после российских обстрелов.