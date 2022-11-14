Будут ли штрафовать ФЛП без РРО во время военного положения: в налоговой дали однозначный ответ

Многие украинские ФЛП 1 и 2 групп, занимающиеся продажей товаров и услуг, переживают из-за вероятных штрафных санкций вследствие неиспользования ими кассовых аппаратов. Дело в том, что ранее ведомства разных уровней публиковали спорные заявления по этому вопросу.

Поэтому адвокат Богдан Янкив и нардеп Ярослав Железняк направили депутатское обращение в центральный налоговый орган Украины. В Государственной налоговой службе дали обширный ответ, действительно ли ФЛП будут штрафовать за неиспользование РРО и вместе с тем за неуплату единого налога во время действия военного положения. Бизнес 24 публикует официальный ответ ГНС.

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Что ответили в налоговой

Согласно официальному ответу Государственной налоговой службы от 7 ноября, в случае неиспользования регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) с 1 апреля 2022 года и до окончания действия военного положения, штрафы против ФЛП применяться не будут.

Отметим, что ответ на запрос предоставил центральный налоговый орган Украины, от политики которого должны отталкиваться и региональные налоговые управления.

Ответ ГНС относительно штрафов для ФЛП, не установивших РРО или не уплативших единый налог во время военного положения

Кроме того, в ГНС также подчеркнули, что ФЛП 1 и 2 групп имеют полное право не платить единый налог до завершения действия военного положения. Однако для этого в налоговой декларации важно указывать нули в графе авансовых взносов ЕН.

Если придерживаться процедуры, налог начисляться не будет. В то же время, даже если налог начислят, штрафы за его неуплату до окончания полномасштабной войны применяться также не будут.

К слову, в центральном управлении ГНС подчеркнули, что все разъяснения областных или районных налоговых отделений, которые противоречат данной позиции, не соответствуют действительности.