Владелец сети "АТБ" покупает новый бизнес: чем он теперь будет заниматься

Геннадий Буткевич решил расширить сферу своей деятельности. Интересно, что владелец футбольного клуба "Полесье" будет тесно работать с президентом другой футбольной команды.

Новый интерес

Геннадий Буткевич, который является владельцем крупнейшей сети супермаркетов "АТБ", решил расширить зону своей деятельности. АМКУ одобрил сделку на приобретение доли в компании "УТ Пауэр", сообщил регулятор.

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УТ "Пауэр" в основном занимается производством электроэнергии. Также компания предлагает услуги по передаче и распределению электроэнергии, поставки горячей воды и кондиционированного воздуха, строительство жилых и нежилых зданий и тому подобное.

"Футбольный" дуэт

Как известно, "Магнум" Буткевича, который владеет футбольным клубом Полесье, будет принадлежать 18,88% в "УТ Пауэр". 81,12% остается за ООО "Укртепло", компанией предпринимателя и владельца футбольного клуба "Верес" Ивана Надеина.

Согласно данным YouControl, "УТ Пауэр" была зарегистрирована только в мае 2024 года.