Китайский производитель BYD объявил о крупнейшем отзыве авто из-за технических неисправностей
- BYD отзывает более 115 000 автомобилей серий Tang и Yuan Pro из-за конструктивных дефектов и рисков с батареями.
- В январе компания отозвала 6 843 гибридные внедорожники Fangchengbao Bar 5 из-за рисков возгорания, а в сентябре 2024 года почти 97 000 Dolphin и Yuan Plus из-за дефекта в блоке управления рулевым.
Китайский автопроизводитель BYD объявил о своем крупнейшем отзыве. Речь идет о более 115 000 автомобилей серий Tang i Yuan Pro 2025 – 2022 годов выпуска.
Причины отзыва авто?
Государственный регулятор рынка Китая сообщил, что причина отзыва – конструктивные дефекты и связанные с батареями риски безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
BYD подала план в Государственное управление по регулированию рынка по отзыву 44 535 автомобилей серии Tang, произведенных между мартом 2025-го и июлем 2017-го, в которых определенные конструктивные недостатки могут вызвать ненормальную работу узлов.
Это не впервые компания массово отзывает авто?
Также компания инициировала отзыв 71 248 электромобилей Yuan Pro, изготовленных с февраля 2021-го по август 2022-го, из-за производственных проблем, касающихся установки батарей.
В январе компания уже отозвала 6 843 гибридные внедорожники Fangchengbao Bar 5 из-за рисков возгорания.
До этого, в сентябре 2024 года, автопроизводитель отозвал почти 97 000 Dolphin и Yuan Plus из-за производственного дефекта в блоке управления рулевым управлением, который создавал риск возгорания.
Что известно о подобных случаях?
Ранее Toyota сообщила об отзыве более 590 тысяч автомобилей в США из-за сбоя программного обеспечения. Речь идет о моделях – Toyota Venza, Highlander, Tacoma, GR Corolla и Lexus.
До этого Ford тоже объявил об отзыве почти миллиона автомобилей из-за возможной проблемы топливного насоса.
Honda также сообщила, что вынуждена отозвать в США почти 300 тысяч авто из-за сбоя программного обеспечения, что может привести к остановке двигателя или потере мощности.