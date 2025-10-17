Китайський автовиробник BYD оголосив про своє найбільше відкликання. Ідеться про понад 115 000 автомобілів серій Tang i Yuan Pro 2025 – 2022 років випуску.

Причини відкликання авто?

Державний регулятор ринку Китаю повідомив, що причина відкликання – конструктивні дефекти та пов'язані з батареями ризики безпеки, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

BYD подала план до Державного управління з регулювання ринку щодо відкликання 44 535 автомобілів серії Tang, вироблених між березнем 2025-го і липнем 2017-го, у яких певні конструктивні вади можуть спричиняти ненормальну роботу вузлів.

Це не вперше компанія масово відкликає авто?

Також компанія ініціювала відкликання 71 248 електромобілів Yuan Pro, виготовлених з лютого 2021-го по серпень 2022-го, через виробничі проблеми, що стосуються встановлення батарей.

У січні компанія вже відкликала 6 843 гібридні позашляховики Fangchengbao Bar 5 через ризики загоряння.

До цього, у вересні 2024 року, автовиробник відкликав майже 97 000 Dolphin та Yuan Plus через виробничий дефект у блоці керування рульовим керуванням, який створював ризик займання.

Що відомо про подібні випадки?