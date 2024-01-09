Владелец TikTok ByteDance ведет переговоры с Tencent по продаже игровых активов

Владелец TikTok, компания ByteDance, сообщил во вторник, что находится в переговорах с несколькими потенциальными покупателями своих игровых активов, включая "Crystal of Atland" и "Earth: Revival". Китайская медиакомпания объясняет это отступающим от игровой индустрии.

С кем ведутся переговоры

ByteDance и Tencent обсуждают соглашение, в котором запечатлены многочисленные популярные видеоигры, выпущенные подразделением игр ByteDance Nuverse. Переговоры продолжаются, в частности, с крупнейшей в мире компанией в сфере видеоигр Tencent. Впрочем, соглашение еще не достигнуто, сообщают представители компании.

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Ранее в ByteDance сообщали о намерении реструктуризировать свой игровой бизнес. В дальнейшем фирма не планирует возвращаться на мировой рынок видеоигр.

Мы регулярно пересматриваем наш бизнес и вносим коррективы, чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегических областях развития. После недавнего пересмотра мы приняли тяжелое решение реструктуризировать наш игровой бизнес,

– объяснял пресс-секретарь компании.

Что предшествовало решению компании

В ноябре ByteDance сообщила о перестройке Nuverse и отступлении от игрового бизнеса, сосредотачиваясь на других основных бизнесах, пять лет спустя после входа в глобальный рынок видеоигр, оцениваемого в 185 миллиардов долларов.

! К тому времени компания прекратила разработку невыпущенных игр и планировала продать уже запущенные игры, о чем сообщили инсайдеры Reuters.

Также в ноябре Reuters сообщили, что компания ByteDance ищет покупателей для другого игрового подразделения Moonton, которое она приобрела в 2021 году. Тогда же стало известно, что ByteDance планирует свернуть свой игровой бренд Nuverse и отказаться от основных видеоигр.

! Отношения ByteDance с Tencent в сфере гейминга улучшились после сложного периода конкуренции. Tencent активно использовал рекламную сеть ByteDance для продвижения своей последней игры "DreamStar", сообщило Reuters в декабре.