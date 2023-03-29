У россиян еще и хлеба не будет: американский зерновой гигант Cargil прекращает экспорт в Россию

Российская дочерняя компания одного из крупнейших мировых агротрейдеров Cargill заявила о прекращении экспорта зерна из России в следующем сельскохозяйственном сезоне. Такое решение было принято на фоне вторжения России в Украину.

Как сообщается, в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года) компания полностью прекратит экспорт зерна из России. Нынешний сезон при этом будет завершен по плану.

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Также российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать портфель активов, связанных с сельскохозяйственной продукцией.

Cargill является одной из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведет сделки в 70 странах мира. Компания работает с более чем 160 000 фермеров и других поставщиков по всему миру, чтобы обеспечить качественное зерно и другие сельскохозяйственные продукты для глобального рынка. В 2021 году компания Cargill занимала 9 место среди крупнейших компаний по уровню доходов у Fortune 500.

Преступления России в сельскохозяйственной сфере

С начала полномасштабной войны оккупанты вывозят зерно с оккупированных территорий. По состоянию на 17 июня 2022 года, Россия украла до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Кроме того, что Россия не только тоннами ворует у Украины зерно, но и делает все, чтобы разрушить одно из важнейших звеньев экономики нашей страны. Для этого они, в частности, уничтожают зернохранилища и заминируют украинские поля.

Так, на зернохранилище компании "Нибулон", одного из крупнейших в стране экспортеров сельскохозяйственной продукции, после прохода российских войск не осталось ни одного неповрежденного здания.

Проблема замены очень остро стоит в Херсонской области. Там российские войска практически везде оставили взрывчатые вещества после того, как Силы обороны освободили часть территорий.

По оценкам всемирной организации по разминированию HALO Trust, мины и взрывчатые вещества могли загрязнить территорию размером с Великобританию.