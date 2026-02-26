Carlsberg закрывает некоторые филиалы в Украине: исчезнет ли их пиво с полок

"Карлсберг Украина" производит пиво многих марок, например "Львовское", Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал". Компания прекращает работу своих представительств в некоторых городах Украины.

Почему Carlsberg закрывает филиалы?

Филиалы компании не будут работать в Харькове, Одессе и Донецке, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Спрос слишком слаб: производитель пива Carlsberg прогнозирует сложный 2026 год

В компании рассказали, что с учетом современных моделей работы, потребности в содержании отдельных представительств сейчас нет. Однако их закрытие не означает сокращение или сворачивание работы компании: она продолжает работать по всей территории Украины.

Наши производственные площадки в Киеве, Львове и Запорожье функционируют в штатном режиме. Команды продаж и в дальнейшем обеспечивают полноценное присутствие компании во всех регионах страны, предоставляя непрерывный сервис партнерам и клиентам,

– отметили в компании.

Интересно! В портфеле Carlsberg в Украине – пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львовское", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby и др.

Как выросли доходы Carlsberg в мире?

Датская пивоваренная компания сообщила о 5% росте операционной прибыли за весь год, что превысило прогноз, пишет Reuters.

Третья по величине пивоваренная компания мира после Anheuser-Busch InBev и Heineken также прогнозирует рост прибыли от 2% до 6% в этом году, но предупреждает, что не ожидает никаких улучшений в сложной потребительской среде.

Лучших результатов в прошлом году удалось достичь благодаря продвижению на рынок безалкогольных напитков, в частности благодаря приобретению производителя безалкогольных напитков Britvic.

Новости пивного бизнеса