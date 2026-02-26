Чому Carlsberg закриває філії?

Філії компанії не працюватимуть у Харкові, Одесі та Донецьку, пише "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Попит надто слабкий: виробник пива Carlsberg прогнозує складний 2026 рік

У компанії розповіли, що з урахуванням сучасних моделей роботи, потреби в утриманні окремих представництв зараз немає. Проте їхнє закриття не означає скорочення або згортання роботи компанії: вона продовжує працювати по всій території України.

Наші виробничі майданчики у Києві, Львові та Запоріжжі функціонують у штатному режимі. Команди продажів і надалі забезпечують повноцінну присутність компанії в усіх регіонах країни, надаючи безперервний сервіс партнерам і клієнтам,

– зазначили в компанії.

Цікаво! У портфелі Carlsberg в Україні – пиво, алкогольні та безалкогольні напої таких торгових марок, як "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby тощо.

Як зросли прибутки Carlsberg у світі?

Датська пивоварна компанія повідомила про 5% зростання операційного прибутку за весь рік, що перевищило прогноз, пише Reuters.

Третя за величиною пивоварна компанія світу після Anheuser-Busch InBev та Heineken також прогнозує зростання прибутку від 2% до 6% цього року, але попереджає, що не очікує жодних покращень у складному споживчому середовищі.

Кращих результатів торік вдалося досягти завдяки просуванню на ринок безалкогольних напоїв, зокрема завдяки придбанню виробника безалкогольних напоїв Britvic.

Новини пивного бізнесу