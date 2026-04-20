Що відомо про нового власника виробника пива Carlsberg?
Зміни відбулися через внутрішню реорганізацію, пише NV.
Попередній власник – Baltic Beverages Invest Aktiebolag – припинив існування після злиття і був приєднаний до Carlsberg Sverige AB. У результаті всі права автоматично перейшли новій структурі. Паралельно компанія вирішила поділитися прибутком із акціонерами.
- 16 квітня ухвалили рішення виплатити дивіденди на загальну суму майже 50 мільйонів гривень.
- На одну акцію припадає 0,0488 гривні.
Що стосується фінансових результатів, то минулий рік для компанії був не надто успішним. У 2025-му виручка трохи просіла – до 12,17 мільярдів гривень (мінус 2,6%). Чистий прибуток впав ще відчутніше – на 17,1%, до 1,8 мільярда гривень.
Водночас є і позитив: активи компанії зросли більш ніж на 9% і перевищили 15 мільярдів, а борги, навпаки, скоротилися приблизно на 5,7%.
Цікаво! ПрАТ "Карлсберг Україна" – один із найбільших виробників пива та напоїв в Україні. Компанія володіє брендами "Львівське", Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Квас Тарас".
Carlsberg позакривала філії в Україні: що відомо?
Філії компанії не працюватимуть у Харкові, Одесі та Донецьку.
У компанії розповіли, що з урахуванням сучасних моделей роботи, потреби в утриманні окремих представництв зараз немає. Проте їхнє закриття не означає скорочення або згортання роботи компанії: вона продовжує працювати по всій території України.
Наші виробничі майданчики у Києві, Львові та Запоріжжі функціонують у штатному режимі. Команди продажів і надалі забезпечують повноцінну присутність компанії в усіх регіонах країни, надаючи безперервний сервіс партнерам і клієнтам,
– зазначили в компанії.
Хто з українських виробників пива заробляє найбільше?
У 2024 році українці витратили на пиво 46,3 мільярда гривень, що на 7 мільярдів більше, ніж у попередньому році. Найбільший прибуток на пивному ринку отримала компанія "Карлсберг Україна" із Запоріжжя з 2,1 мільярда гривень, що становить 84% загального прибутку.
Серед інших прибуткових гравців – "Оболонь" (1,2 мільярда гривень), "Євроазіатська пивна група" (180 мільйонів гривень), "Опілля" (107 мільйонів гривень) та інші.