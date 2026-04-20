Що відомо про нового власника виробника пива Carlsberg?

Зміни відбулися через внутрішню реорганізацію, пише NV.

Дивіться також Попит надто слабкий: виробник пива Carlsberg прогнозує складний 2026 рік

Попередній власник – Baltic Beverages Invest Aktiebolag – припинив існування після злиття і був приєднаний до Carlsberg Sverige AB. У результаті всі права автоматично перейшли новій структурі. Паралельно компанія вирішила поділитися прибутком із акціонерами.

16 квітня ухвалили рішення виплатити дивіденди на загальну суму майже 50 мільйонів гривень.

На одну акцію припадає 0,0488 гривні.

Що стосується фінансових результатів, то минулий рік для компанії був не надто успішним. У 2025-му виручка трохи просіла – до 12,17 мільярдів гривень (мінус 2,6%). Чистий прибуток впав ще відчутніше – на 17,1%, до 1,8 мільярда гривень.

Водночас є і позитив: активи компанії зросли більш ніж на 9% і перевищили 15 мільярдів, а борги, навпаки, скоротилися приблизно на 5,7%.

Цікаво! ПрАТ "Карлсберг Україна" – один із найбільших виробників пива та напоїв в Україні. Компанія володіє брендами "Львівське", Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Квас Тарас".

Carlsberg позакривала філії в Україні: що відомо?

Філії компанії не працюватимуть у Харкові, Одесі та Донецьку.

У компанії розповіли, що з урахуванням сучасних моделей роботи, потреби в утриманні окремих представництв зараз немає. Проте їхнє закриття не означає скорочення або згортання роботи компанії: вона продовжує працювати по всій території України.

Наші виробничі майданчики у Києві, Львові та Запоріжжі функціонують у штатному режимі. Команди продажів і надалі забезпечують повноцінну присутність компанії в усіх регіонах країни, надаючи безперервний сервіс партнерам і клієнтам,

– зазначили в компанії.

Хто з українських виробників пива заробляє найбільше?