Что известно о новом владельце производителя пива Carlsberg?
Изменения произошли из-за внутренней реорганизации, пишет NV.
Предыдущий владелец – Baltic Beverages Invest Aktiebolag – прекратил существование после слияния и был присоединен к Carlsberg Sverige AB. В результате все права автоматически перешли новой структуре. Параллельно компания решила поделиться прибылью с акционерами.
- 16 апреля приняли решение выплатить дивиденды на общую сумму почти 50 миллионов гривен.
- На одну акцию приходится 0,0488 гривны.
Что касается финансовых результатов, то прошлый год для компании был не слишком успешным. В 2025-м выручка немного просела – до 12,17 миллиардов гривен (минус 2,6%). Чистая прибыль упала еще ощутимее – на 17,1%, до 1,8 миллиарда гривен.
В то же время есть и позитив: активы компании выросли более чем на 9% и превысили 15 миллиардов, а долги, наоборот, сократились примерно на 5,7%.
Интересно! ЧАО "Карлсберг Украина" – один из крупнейших производителей пива и напитков в Украине. Компания владеет брендами "Львовское", Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Квас Тарас".
Carlsberg закрыла филиалы в Украине: что известно?
Филиалы компании не будут работать в Харькове, Одессе и Донецке.
В компании рассказали, что с учетом современных моделей работы, потребности в содержании отдельных представительств сейчас нет. Однако их закрытие не означает сокращение или сворачивание работы компании: она продолжает работать по всей территории Украины.
Наши производственные площадки в Киеве, Львове и Запорожье функционируют в штатном режиме. Команды продаж и в дальнейшем обеспечивают полноценное присутствие компании во всех регионах страны, предоставляя непрерывный сервис партнерам и клиентам,
– отметили в компании.
Кто из украинских производителей пива зарабатывает больше всего?
В 2024 году украинцы потратили на пиво 46,3 миллиарда гривен, что на 7 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Наибольшую прибыль на пивном рынке получила компания "Карлсберг Украина" из Запорожья с 2,1 миллиарда гривен, что составляет 84% общей прибыли.
Среди других прибыльных игроков – "Оболонь" (1,2 миллиарда гривен), "Евроазиатская пивная группа" (180 миллионов гривен), "Ополье" (107 миллионов гривен) и другие.