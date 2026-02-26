Почему Carlsberg закрывает филиалы?
Филиалы компании не будут работать в Харькове, Одессе и Донецке, пишет "Интерфакс-Украина".
В компании рассказали, что с учетом современных моделей работы, потребности в содержании отдельных представительств сейчас нет. Однако их закрытие не означает сокращение или сворачивание работы компании: она продолжает работать по всей территории Украины.
Наши производственные площадки в Киеве, Львове и Запорожье функционируют в штатном режиме. Команды продаж и в дальнейшем обеспечивают полноценное присутствие компании во всех регионах страны, предоставляя непрерывный сервис партнерам и клиентам,
– отметили в компании.
Интересно! В портфеле Carlsberg в Украине – пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львовское", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby и др.
Как выросли доходы Carlsberg в мире?
Датская пивоваренная компания сообщила о 5% росте операционной прибыли за весь год, что превысило прогноз, пишет Reuters.
Третья по величине пивоваренная компания мира после Anheuser-Busch InBev и Heineken также прогнозирует рост прибыли от 2% до 6% в этом году, но предупреждает, что не ожидает никаких улучшений в сложной потребительской среде.
Лучших результатов в прошлом году удалось достичь благодаря продвижению на рынок безалкогольных напитков, в частности благодаря приобретению производителя безалкогольных напитков Britvic.
Новости пивного бизнеса
Heineken планирует сократить до 6 000 рабочих мест из-за снижения спроса на пиво и установила более низкие ожидания по прибыли в 2026 году.
В октябре 2025 года стало известно, что Diageo рассматривает возможность продажи или выделения бренда пива Guinness в отдельную компанию, оценивая его стоимость более 10 миллиардов долларов.
Российская Служба внешней разведки продолжает получать чешское пиво через посредников, несмотря на прекращение поставок крупными пивоварнями из-за санкций. Поставки осуществляет подконтрольное СВР предприятие "Ясень" через компанию PintaKlab.