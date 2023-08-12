Каждый день – 100 тысяч долларов: Норвегия взыщет с Meta сумасшедший штраф за сбор данных

Компания Meta решила, что может устроить слежку за людьми и собирать о них все возможные данные для продажи рекламы. Норвежское агентство по защите данных решило наказать техногиганта за такую дерзость.

Компания Meta все никак не может прекратить слежку за пользователями ради получения большей прибыли. В Норвегии на такой подход отреагировали очень жестко, поэтому Цукербергу придется платить просто безумный штраф.

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Как Норвегия оштрафовала Meta

Норвежское агентство по защите данных Datatilsynet сообщило о том, что взыскает с Meta принудительный штраф. причина – незаконный сбор данных пользователей с целью таргетирования рекламы.

По мнению Datatilsynet, персонализированный таргетинг рекламы незаконен, ведь предполагает слежку буквально за каждым шагом пользователей. Суд Европейского Союза принял сторону регулятора и тоже определил действия компании Meta как незаконные.

Datatilsynet обязал Meta немедленно прекратить поведенческий маркетинг, пока компания не найдет иного, законного пути. Цукерберг и его менеджеры решили тянуть время и обращаться в суд Осло с просьбой оспорить решение регулятора. Пока ответа суда нет, Meta снова принялась за агрессивную таргетированную рекламу.

Поскольку "по-хорошему" Цукерберг не понял, регулятор решил действовать более жестко.

В связи с этим 7 августа Норвежское агентство по защите данных приняло решение о выплате штрафа в размере 1 миллиона норвежских крон в день (около 100 тысяч долларов). Штраф начинает действовать с 14 августа,

– сообщили в Datatilsynet.

Следовательно, уже вскоре мы узнаем, безумный ли штраф остановил Meta на пути незаконного сбора данных.