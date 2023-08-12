Компанія Meta все ніяк не може припинити стеження за користувачами заради отримання більшого прибутку. У Норвегії на такий підхід відреагували дуже жорстко, тому Цукербергу доведеться платити просто шалений штраф.

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Як Норвегія оштрафувала Meta

Норвезьке агентство із захисту даних Datatilsynet повідомило про те, що стягне з Meta примусовий штраф. причина – незаконний збір даних користувачів з метою таргетування реклами.

На думку Datatilsynet, персоналізований таргетинг реклами незаконний, адже передбачає стеження буквально за кожним кроком користувачів. Суд Європейського Союзу став на бік регулятора та теж визначив дії компанії Meta як незаконні.

Datatilsynet зобов'язав Meta негайно припинити поведінковий маркетинг, поки компанія не знайде іншого, законного шляху. Цукерберг та його менеджери вирішили тягнути час та звертатися до суду Осло з проханням оскаржити рішення регулятора. Поки відповіді суду немає, Meta знову взялася за агресивну таргетовану рекламу.

Оскільки "по-хорошому" Цукерберг не зрозумів, регулятор вирішив діяти жорсткіше.

У зв'язку з цим 7 серпня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило рішення про виплату штрафу в розмірі 1 мільйонів норвезьких крон на день (близько 100 тисяч доларів). Штраф починає діяти з 14 серпня,

– повідомили у Datatilsynet.

Відтак, вже незабаром ми дізнаємося, чи шалений штраф зупинив Meta на шляху незаконного збору даних.