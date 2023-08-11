Відповідне рішення ухвалили Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами та Комісія з цінних паперів та бірж США. Річ у тому, що в останні роки американські регулятори вимагають, зокрема, від банкірів уникати використання під час роботи таких платформ як WhatsApp та особистих електронних адрес.

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У США оштрафували низку кредиторів

Групу банків з Волл-стріт оштрафували через те, що вони визнали використання застосунку WhatsApp та інших платформ для обміну повідомлень для розв'язання робочих питань. Регулятори ухвалили такі рішення:

Комісія з цінних паперів та бірж США наклала штраф на 9 фірм на суму у розмірі 289 мільйонів доларів ;

; Тоді як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами ухвалила рішення про штрафи на 260 мільйонів доларів.

Дотримання вимог федерального законодавства про цінні папери щодо бухгалтерського обліку має важливе значення для захисту інвесторів і нормального функціонування ринків,

– заявив очільник одного з департаментів Комісії з цінних паперів та бірж США.

Зокрема, штраф отримав один із найпотужніших банків у США. Йдеться про Wells Fargo, який входить до "Великої четвірки" серед усіх американських банків. Загальна сума штрафу становить 200 мільйонів доларів.