Соответствующее решение было принято Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Дело в том, что в последние годы американские регуляторы требуют, в частности, от банкиров избегать использования при работе таких платформ, как WhatsApp и личных электронных адресов.

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В США оштрафовали ряд кредиторов

Группу банков с Уолл-Стрит оштрафовали за то, что они признали использование приложения WhatsApp и других платформ для обмена сообщений для решения рабочих вопросов. Регуляторы приняли следующие решения:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила штраф на 9 фирм на сумму в размере 289 миллионов долларов ;

; В то время как Комиссия по торговле товарными фьючерсами приняла решение о штрафах на 260 миллионов долларов.

Соблюдение требований федерального законодательства о ценных бумагах по бухгалтерскому учету имеет принципиальное значение для защиты инвесторов и обычного функционирования рынков,

– заявил глава одного из департаментов Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В частности, штраф получил один из самых мощных банков в США. Речь идет о Wells Fargo, входящем в "Большую четверку" среди всех американских банков. Общая сумма штрафа составляет 200 миллионов долларов.