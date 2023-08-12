Компания Meta все никак не может прекратить слежку за пользователями ради получения большей прибыли. В Норвегии на такой подход отреагировали очень жестко, поэтому Цукербергу придется платить просто безумный штраф.

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Как Норвегия оштрафовала Meta

Норвежское агентство по защите данных Datatilsynet сообщило о том, что взыскает с Meta принудительный штраф. причина – незаконный сбор данных пользователей с целью таргетирования рекламы.

По мнению Datatilsynet, персонализированный таргетинг рекламы незаконен, ведь предполагает слежку буквально за каждым шагом пользователей. Суд Европейского Союза принял сторону регулятора и тоже определил действия компании Meta как незаконные.

Datatilsynet обязал Meta немедленно прекратить поведенческий маркетинг, пока компания не найдет иного, законного пути. Цукерберг и его менеджеры решили тянуть время и обращаться в суд Осло с просьбой оспорить решение регулятора. Пока ответа суда нет, Meta снова принялась за агрессивную таргетированную рекламу.

Поскольку "по-хорошему" Цукерберг не понял, регулятор решил действовать более жестко.

В связи с этим 7 августа Норвежское агентство по защите данных приняло решение о выплате штрафа в размере 1 миллиона норвежских крон в день (около 100 тысяч долларов). Штраф начинает действовать с 14 августа,

– сообщили в Datatilsynet.

Следовательно, уже вскоре мы узнаем, безумный ли штраф остановил Meta на пути незаконного сбора данных.