Новая нефть: какое сырье шокирует мир своей рекордной ценой

Уже совсем скоро шоколад может стать роскошью. По крайней мере, тенденция по цене какао-бобов свидетельствует именно о возможности развития именно такого сценария.

Новые рекорды цены кофе

Как показывают данные с бирж, цена тонны какао-бобов достигла нового рекорда и превысила отметку в 8 900 долларов. Предыдущий рекорд не продержался даже нескольких дней.

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С начала 2024 года котировки на какао-бобы взлетели более чем вдвое. Когда спрос вырос, показатель начал расти еще активнее. Только за прошедшую неделю цена выросла на 11,5%.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Цена какао-бобов начала бить рекорды после новостей о том, что урожай на западе Африки может иметь меньший объем, чем ожидалось ранее. Глобальный спрос на сырье остается высоким, но лесные пожары и сухая погода вносят свои коррективы.

Еще в прошлом месяце котировки какао-бобов на биржах не превышали 5 тысяч долларов за тонну. Некоторые заводы из-за роста цены прекратили перерабатывать сырье, ведь не могут позволить себе закупку по такой высокой цене.

Аналитики предполагают, что дефицит на рынке составит 373 тысячи тонн, то есть на 300 тысяч больше, чем в прошлом году. Поэтому, стоит ожидать, что в ближайшем будущем цена шоколада также существенно вырастет.