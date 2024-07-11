Электрокары подорожали из-за пошлины: во сколько теперь обойдется Tesla
11 июля 2024, 17:12Читати новину українською
Источник:Reuters
В европейских странах, а именно в Германии, Нидерландах и Испании, компания Tesla подняла цены на автомобили Model 3. В зависимости от варианта модели стоимость электрокара выросла на около 1 500 евро.
Еврокомиссия ввела пошлину на отдельных автопроизводителей
С июля в Европе ввели временную компенсационную пошлину на импорт аккумуляторных автомобилей из Китая. Поэтому компания Tesla, которая производит Model 3 в Шанхае и является крупнейшим экспортером электромобилей из Китая, объявила о подорожании цены.
Читайте также Нововведения от НБУ: к чему готовиться бизнесу
- Пошлина на сегодня составляет 37,6% в зависимости от производителя. До ноября 2024 года Еврокомиссия должна окончательно решить будет ли применять ее постоянно.
- В то же время для Tesla пошлина должна была составлять всего 20,8%, ведь компания была классифицирована как такая, сотрудничающая с расследованием Европейского Союза по делу. Впрочем, она подала запрос на перерасчет ставки.