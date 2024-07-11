Еврокомиссия ввела пошлину на отдельных автопроизводителей

С июля в Европе ввели временную компенсационную пошлину на импорт аккумуляторных автомобилей из Китая. Поэтому компания Tesla, которая производит Model 3 в Шанхае и является крупнейшим экспортером электромобилей из Китая, объявила о подорожании цены.

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Пошлина на сегодня составляет 37,6% в зависимости от производителя. До ноября 2024 года Еврокомиссия должна окончательно решить будет ли применять ее постоянно.

в зависимости от производителя. До ноября 2024 года Еврокомиссия должна окончательно решить будет ли применять ее постоянно. В то же время для Tesla пошлина должна была составлять всего 20,8%, ведь компания была классифицирована как такая, сотрудничающая с расследованием Европейского Союза по делу. Впрочем, она подала запрос на перерасчет ставки.

Напоминаем! Предшествовало такому решению Еврокомиссии расследование по субсидиям. Предварительный вывод – цепочка создания стоимости аккумуляторных электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования. Это соответственно создает угрозу для производителей в Евросоюзе.