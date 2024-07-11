Єврокомісія ввела мито на окремих автовиробників
З липня у Європі ввели тимчасове компенсаційне мито на імпорт акумуляторних автомобілів з Китаю. Через це компанія Tesla, яка виробляє Model 3 у Шанхаї та є найбільшим експортером електромобілів з Китаю, оголосила про здорожчання ціни.
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- Мито на сьогодні становить 37,6% залежно від виробника. До листопада 2024 року Єврокомісія має остаточно вирішити чи застосовуватиме його постійно.
- Водночас для Tesla мито мало складати всього 20,8%, адже компанія була класифікована як така, що співпрацює з розслідуванням Європейського Союзу щодо справи. Втім вона подала запит на перерахунок ставки.