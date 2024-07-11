Єврокомісія ввела мито на окремих автовиробників

З липня у Європі ввели тимчасове компенсаційне мито на імпорт акумуляторних автомобілів з Китаю. Через це компанія Tesla, яка виробляє Model 3 у Шанхаї та є найбільшим експортером електромобілів з Китаю, оголосила про здорожчання ціни.

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Мито на сьогодні становить 37,6% залежно від виробника. До листопада 2024 року Єврокомісія має остаточно вирішити чи застосовуватиме його постійно.

залежно від виробника. До листопада 2024 року Єврокомісія має остаточно вирішити чи застосовуватиме його постійно. Водночас для Tesla мито мало складати всього 20,8%, адже компанія була класифікована як така, що співпрацює з розслідуванням Європейського Союзу щодо справи. Втім вона подала запит на перерахунок ставки.

Нагадуємо! Передувало такому рішенню Єврокомісії розслідування щодо субсидій. Попередній висновок – ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів в Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування. Це відповідно створює загрозу для виробників у Євросоюзі.