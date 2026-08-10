Топливо может подешеветь, но продукты – вряд ли: почему бизнес повышает цены

В июле в Украине произошел значительный скачок цен на топливо: средняя стоимость бензина А-95 на заправках превысила 80 гривен за литр, а дизельного топлива – 90 гривен. Ситуация стабилизировалась в августе, однако подешевения топлива пока не наблюдается.

Как подорожание топлива влияет на бизнес и рост цен

Как рассказал эксперт по рынку топлива Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу, подорожание топлива повышает себестоимость продукции, однако само по себе не дает оснований для резкого скачка цен.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Значение топлива для тарифов на перевозки, для себестоимости аграрной и промышленной продукции сильно преувеличено. Даже такое повышение – это считанные проценты от роста себестоимости продуктов питания, промышленных товаров, перевозок.

Эксперт отмечает, что цены на топливо в Украине движутся параллельно с мировыми: как взлеты, так и падения. Однако он не наблюдает подобной динамики в ценах на продукты.

Пиковые значения держались два–три месяца, но затем в июне цена упала на 20+ гривен вслед за мировыми ценами. А вот чтобы что-то в магазине подешевело… Там очень много товаров, конечно, я не могу говорить обо всем. Но то, что я покупаю, я не вижу, чтобы дешевело. Оно всегда только дорожает,

– говорит Сергей Куюн.

По мнению эксперта, несмотря на значительную стоимость топлива в настоящее время, она пойдет вниз, поскольку мир не может жить при таких ценах. Сергей Куюн предполагает, что цены могут откатиться ниже уровня, который был до начала войны в Иране. Однако он выразил сомнение, что того же можно ожидать в отношении цен на продукты.

Ранее экономист Олег Пендзин в комментарии ТСН отмечал, что весной из-за подорожания топлива себестоимость продовольственной продукции выросла на 1,5 – 6% в зависимости от категории, однако потребители в чеках увидели более значительный рост.

Причиной стало то, что торговые сети добавляют к этой надбавке свой НДС, наценку, а производители закладывают риски дальнейшего роста курса доллара и цен на топливо.

Поэтому прямые последствия ситуации на рынке нефтепродуктов не являются определяющими для роста цен на продукты.

Напомним, что Нацрегулятор с 1 августа повысил для бизнеса тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Речь идет о повышении на 25%. Это означает, что электроэнергия для бизнеса подорожала, потому что этот тариф входит в конечную цену вместе с другими компонентами (рыночная стоимость, услуги распределения и поставщика).

Это повлияет на себестоимость продукции, поскольку электроэнергия является составляющей стоимости почти всех товаров и услуг в Украине. Однако о существенном подорожании речи не идет.